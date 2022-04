Trabzonspor taraftarları, Roma ve Atletico Madrid'i geçti!

Socios.com Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici, dünya genelinde 100'den farklı ülkeden Socios.com uygulamasını indirerek Trabzonspor'a bağlılıklarını göstermek için kulübün resmi fan tokeni "$TRA Fan Token" alan bordo-mavili taraftarların, takımları ile olan etkileşimlerinde Roma ve Atletico Madrid gibi kulüpleri geride bıraktığını söyledi.



Dikici, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Premier Lig'den La Liga'ya, NBA'den Formula 1'e, İtalya Futbol Federasyonundan UEFA'ya kadar 25 farklı ülkeden 130'ya yakın global iş ortağı bulunan taraftar etkileşim platformu Socios.com ekosisteminde, Trabzonspor taraftarlarının farkını konuşturduğunu belirtti.



Dünya genelinde 100'den farklı ülkeden Socios.com uygulamasını indirerek Trabzonspor'a bağlılıklarını göstermek için kulübün resmi fan tokenı "$TRA Fan Token" alan bordo-mavili taraftarların, takımları ile olan etkileşimlerinde Roma ve Atletico Madrid gibi kulüpleri geride bıraktığını vurgulayan Dikici, "$TRA Fan Token, dünyanın dört bir yanındaki Trabzonspor taraftarları ve sempatizanları tarafından ilgi gördü. Japonya'dan Arjantin'e, Nijerya'dan çok sayıda Avrupa ülkesine kadar on binlerce taraftar Socios.com uygulamasında, 'Bize her yer Trabzon' diyerek $TRA Fan Token sahibi oldu." ifadelerini kullandı.



Dikici, Trabzonspor Kulübü ile iş birliklerinin 2020 yılında başladığını anımsatarak, $TRA Fan Token alarak kulüplerine her zamankinden daha yakın olmak isteyen taraftarların, kulübün bazı kararlarında söz sahibi olmasını sağladıklarını vurguladı.



Trabzonspor takım otobüsünden TS Club'ta satılacak tişörtlerin tasarımına, futbolcuların sahaya çıkış şarkısından gol sonrası çalınacak müziğe, bilet fiyatlarından ayın/yılın oyuncusu oylamalarına kadar farklı farklı oylamalarda taraftarlara, "taraftardan fazlası ol" mesajını verdiklerinin altını çizen Dikici, şu değerlendirmede bulundu:



"Fan tokenlar, değişen ve dijitalleşen dünyanın kulüpler ve o kulüplere destek veren taraftarları arasında dijital köprüler vazifesini gören dijital varlıklar. Dijital para ya da yatırım amacı değiller. Trabzonspor Kulübünden de aldığımız destekle biz oyunun tam merkezine taraftarları koyduk ve onlara kulüp ile alakalı farklı farklı konularda söz hakkı vermek, bunları da yaparken para ile satın alamayacakları unutulmaz deneyimleri yaşatmak istedik. Trabzonspor Kulübü, yöneticilerinden profesyonellerine kadar değişen dünyanın dinamiklerine inanan vizyoner insanlar. Bu da bizim iş ortaklığımızın yaratıcılığına ve gelecek vadeden projelerine katma değer sağlıyor. İlerleyen günlerde taraftarlara çok güzel deneyimler ve sürprizler sunmaya devam edeceğiz."



Dikici, gazetecilerin, fan tokenlar ve blockchain dünyası hakkındaki sorularını da yanıtladı.



Öte yandan, taraftarlar ve futbolcuların omuz omuza Socios.com uygulamasında, $TRA sahibi Trabzonsporluların tasarımını, futbolcuların ise sloganını belirlediği özel atkıların ise Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde tribünlere dağıtıldığını bildirildi.





