Trabzonspor taraftarları "açık antrenman" istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'da taraftarlar, Karagümrük maçı öncesi takıma destek vermek için bir antrenmanın seyirciye açık olmasını istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor taraftarları 'açık antrenman' istiyor!
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12 Nisan 2022 13:28
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor 'da her maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı taraftara mesaj göndermiş ve karşılığını almıştı. Taraftar destek istendiğinde destek verdi, tribünlere çağrıldığında 10 dakikada biletleri tüketip stadı tıklım tıklım doldurdu.

Ve şimdi Bordo-Mavili taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı'dan bir istekte bulundu. Tüm taraftar grupları ortak açıklama yapıp, Karagümrük maçı öncesinde bir antrenmanın statta taraftara açık yapılmasını istedi. Maçlarda olağanüstü bir atmosfer yaratan Bordo-Mavililer bu kez coşkulu bir idmanda takımın yanında olmak istiyor.

Gözler Avcı'da

Açıklamada, "Sandıklardan bayrakların çıkarıldığı, Hasretin Vuslat arafesinde olduğu şu günlerde, mücadele için "Dalgalı denizleri" seçen hocamızdan talebimizdir. Vira deyip yelken olmaya geliyoruz! Karagümrük müsabakası öncesi takımımızın idmanını Akyazı'da yapmasını, taraftarıyla buluşmasını istiyoruz. Abdullah hocamızdan acil koduyla ricamızdır" denildi. Şimdi gözler Avcı'nın vereceği karara çevrildi. 

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