Trabzonspor taraftarıyla buluşuyor

Slovenya'da uzun süren bir kamp çalışmasının ardından Türkiye'ye dönen Trabzonspor, bugün taraftarının önünde ilk maçına çıkacak. Bordo-mavililer, yeni transferlerini de ilk kez görme fırsatı yakalayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 20.00'de başlayacak maçı A Spor naklen yayınlayacak.
Bugüne kadar 5 hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi çıkaran Trabzonspor, ilk karşılaşmasında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuş, MOL Fehervar ve Celje ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Rabotnicki'yi 4-1, Triglav'ı ise 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmişti.
Lige iki haftalık bir süre kala son hazırlıklarını gerçekleştiren bordo-mavililer son ciddi karşılaşmasını bugün AEK ile yapacak. Karadeniz ekibinde yenilerden sadece Kourbelis'in ilk 11'de oynaması beklenirken, Teknik Direktör Nenad Bjelica da takımın iskeletini kurmak için uğraş veriyor.
Bugüne kadar 5 hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi çıkaran Trabzonspor, ilk karşılaşmasında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuş, MOL Fehervar ve Celje ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Rabotnicki'yi 4-1, Triglav'ı ise 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmişti.
Lige iki haftalık bir süre kala son hazırlıklarını gerçekleştiren bordo-mavililer son ciddi karşılaşmasını bugün AEK ile yapacak. Karadeniz ekibinde yenilerden sadece Kourbelis'in ilk 11'de oynaması beklenirken, Teknik Direktör Nenad Bjelica da takımın iskeletini kurmak için uğraş veriyor.