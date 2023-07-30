Trabzonspor taraftarıyla buluşuyor

Trabzonspor, bu sezon seyircisi önündeki ilk maçını oynayacak. Karadeniz ekibi, bugün Yunanistan'ın AEK takımını Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. 20.00'de başlayacak maçı A Spor naklen yayınlayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor taraftarıyla buluşuyor
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30 Temmuz 2023 11:29
Slovenya'da uzun süren bir kamp çalışmasının ardından Türkiye'ye dönen Trabzonspor, bugün taraftarının önünde ilk maçına çıkacak. Bordo-mavililer, yeni transferlerini de ilk kez görme fırsatı yakalayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 20.00'de başlayacak maçı A Spor naklen yayınlayacak.



Bugüne kadar 5 hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi çıkaran Trabzonspor, ilk karşılaşmasında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuş, MOL Fehervar ve Celje ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Rabotnicki'yi 4-1, Triglav'ı ise 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmişti.

Lige iki haftalık bir süre kala son hazırlıklarını gerçekleştiren bordo-mavililer son ciddi karşılaşmasını bugün AEK ile yapacak. Karadeniz ekibinde yenilerden sadece Kourbelis'in ilk 11'de oynaması beklenirken, Teknik Direktör Nenad Bjelica da takımın iskeletini kurmak için uğraş veriyor. 

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