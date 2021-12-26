Trabzonspor taraftarından büyük destek

Trabzonspor taraftarından, Medipol Başakşehir ile oynanan maçta takıma büyük ilgi geldi.



Satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, 40 bin 200 civarında bordo-mavili futbolsever tribünlerdeki yerini aldı.



Yönetim, gelen yoğun talebi karşılamak için misafir takım tribününü de taraftarlara açtı.



Başakşehir maçı, bu sezon Trabzonspor'un sahasında en fazla seyircinin izlediği karşılaşma oldu.





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