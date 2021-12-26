Trabzonspor taraftarından büyük destek

Süper Lig'de açık ara lider durumda bulunan Trabzonspor'un evinde takipçilerinden Medipol Başakşehir'le oynadığı karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor taraftarından büyük destek
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26 Aralık 2021 13:01
Trabzonspor taraftarından, Medipol Başakşehir ile oynanan maçta takıma büyük ilgi geldi.

Satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, 40 bin 200 civarında bordo-mavili futbolsever tribünlerdeki yerini aldı.

Yönetim, gelen yoğun talebi karşılamak için misafir takım tribününü de taraftarlara açtı.

Başakşehir maçı, bu sezon Trabzonspor'un sahasında en fazla seyircinin izlediği karşılaşma oldu.


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