İtalyan medyasının övgüler yağdırdığı, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, 'Bize ıstırap çektirdi' dediği Nijeryalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Nwakaeme ile acilen yeni sözleşme imzalanmasını isteyen taraftarlar, "Şu anda 32 yaşında. Yönetim 1+1 yıllık öneri götürsün. Bunu kabul edecektir" görüşünü savundu.



ESTETİK BİR SANAÇTI GİBİ…



Bordo-mavili taraftarlar 'Sihirbaz' yakıştırması yaptığı Nwakaeme'nin özellikleri şöyle anlatıyor: Nwakaeme, sadece bir futbolcu değil, estetik, sanat ve beyefendiliğin buluştuğu bir sanatçıdır. O bir dehadır…



Trabzonspor - Roma maçının üzerinden 3 gün geçmesine karşın İtalyanlar'ın Nwakaeme'yi unutamaması, deneyimli yıldızın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini bir kez daha gündeme taşıdı.



32 şaşındaki kanat oyuncusu ile hemen yeni bir sözleşme yapılması gerektiğini dile getiren taraftarlar, "Kafası başka bir yerde olmadığı zaman Nwakaeme'nin neler yapabileceğini tüm Avrupa gördü. Onun performansını daha artırmak için yönetimin Nwakaeme ile 1+1 yıllık yeni kontrat yapılmasında fayda var.Böylece 'Sihirbaz'ın sorumluluğu artacak. Performansı da yukarı çıkatır" görüşünü savundu. 2018 yılında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan1 milyon 100 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Nwakaeme, bu sezon çıktığı 4 maçta, 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Süper Lig'de toplam 91 maça çıkan Sihirbaz, 29 kez ağları havalandırırken, 27 de gol pası verdi.



