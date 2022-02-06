Trabzonspor taraftarı, Avcı'yı kırmadı

Trabzonspor taraftarları Kasımpaşa ile oynanan maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Tribünleri dolu görmek istiyorum" talebine kulak verdi.



Bordo-mavili futbolseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken 40 bin kişilik tribünde çok az sayıda boş koltuk kaldı.



Taraftartar, maç boyunca da takımları için yoğun bir şekilde tezahürat yaptı.





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