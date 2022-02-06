Trabzonspor taraftarı, Avcı'yı kırmadı

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta bordo-mavili taraftarlar da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çağrısına uyarak tribünleri doldurdu.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor taraftarı, Avcı'yı kırmadı
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06 Şubat 2022 11:48
Trabzonspor taraftarları Kasımpaşa ile oynanan maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Tribünleri dolu görmek istiyorum" talebine kulak verdi.

Bordo-mavili futbolseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken 40 bin kişilik tribünde çok az sayıda boş koltuk kaldı.

Taraftartar, maç boyunca da takımları için yoğun bir şekilde tezahürat yaptı.

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