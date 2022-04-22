Trabzonspor taraftarı arkasına aldı; Büyük başarı

Bu sezon hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u, taraftarları bir an olsun yalnız bırakmadı. Kupadaki son Kayserispor karşılaşmasında da tribünler tamamen doldu.Ligin ilk haftalarında pandemi nedeniyle yüzde 50 doluluk oranına izin verilmesine rağmen ortalama 30 bin seyirciye oynayan bordo-mavili ekibin maçlarını toplamda 500 bin kişi izledi. Tribünlerin tam kapasite açılmasından sonra ortalama 36 bine yükseldi.Trabzonspor'un seyirci ortalamasına en fazla yaklaşan kulüp 23 bin kişiyle Fenerbahçe ve 21 binle Galatasaray oldu. Anadolu kulüpleri arasında ise Karadeniz ekibinden sonra Adana Demirspor (15 bin) geldi. Fenerbahçe maçında tribündeki 40 bin 500 taraftarla rekor kırıldı. Kombinelerin çokluğu nedeniyle satışa çıkan az sayıdaki biletlerin hemen tükenmesi ise bordo-mavili futbolseverlerin en büyük sıkıntısı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sabah Gazetesi'ne taraftarlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Stadyuma ilk çıkarken tribünlere bakıyorum ve dolu olduğunu gördüğümde inanılmaz mutlu oluyorum. İnanılmaz bir aidiyet, inanılmaz bir bağlılık. Bir maç bile tribünleri boş görmedim. Ve gerçekten tarftarımızla birlikte uyum içerisinde birlikte defans, birlikte hücum yapmayı başardık" ifadelerini kullandı.