Trabzonspor taraftarı Akyazı'ya akın edecek

İç saha maçlarında taraftarından büyük destek gören Trabzonspor'u, Giresunspor maçında da seyircisi yalnız bırakmayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor taraftarı Akyazı'ya akın edecek
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19 Ocak 2022 11:20
Trabzonspor taraftarları, Giresunspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakmayacak.

Hafta içi olmasına ve maçın saat 20.00'de başlayacak olmasına rağmen salı günü itibarıyla kombinelerle birlikte 32 bin biletin satıldığı Trabzonspor'da çarşamba günü bu sayının 35 bini geçmesi bekleniyor.

Trabzonspor ile Giresunspor, 19 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.



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