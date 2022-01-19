Trabzonspor taraftarı Akyazı'ya akın edecek

Trabzonspor taraftarları, Giresunspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakmayacak.



Hafta içi olmasına ve maçın saat 20.00'de başlayacak olmasına rağmen salı günü itibarıyla kombinelerle birlikte 32 bin biletin satıldığı Trabzonspor'da çarşamba günü bu sayının 35 bini geçmesi bekleniyor.



Trabzonspor ile Giresunspor, 19 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.







