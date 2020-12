Trabzonspor Taraftar Token'ları, işlem görmeye başlayacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk futbolunda her zaman ilkleri başardıklarını söyledi.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün kripto parası Trabzonspor Taraftar Token'ları (TRA), yarın 10.00'dan itibaren Türk kripto para platformu Paribu'da işlem görmeye başlayacak.



Kulüp başkanı Ağaoğlu ve genel müdür Sinan Zengin, Socios CEO'su Alexandra Dreyfus, Socios Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ile Paribu CEO'su Yasin Oral'ın katılımıyla dijital lansman gerçekleştirildi.



Ağaoğlu, hemen hemen her şeyin dijital ortama kaydığını belirterek, "Dijital paraların da çok yaygın şekilde kullanılmaya başlandığı bir süreçte TRA Token'ı çıkartarak, Socios ve Paribu ile yaptığımız bu iş birliği anlaşması kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun." dedi.



Teknolojiye ayak uydurmak zorunda olduklarını vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"Şunu belirtmek istiyorum bu bir sponsorluk anlaşması değil, bu bir iş birliği anlaşması. Markanın pazarlanması da diyebiliriz. TRA Token ile birlikte Trabzonspor markasını da pazarlıyoruz. Kulüplerin gelirleri 4-5 ana kalemde sınırlanıyor. Sporcu satışı, reklam ve sponsorluk, ürün satışı ve tabii ki bilet satışı ve naklen yayın gelirlerimiz var. Özelikle Süper Lig'de pek üzerinde durmadığımız konu marka pazarlanması. Trabzonspor markasının kripto parayla bütünleşerek pazarlanmasıdır."



Ağaoğlu, bu kavramın, futbol ailesinde yeni olduğunun altını çizerek, "Trabzonspor Kulübü, Türk futbolunda her zaman ilkleri başaran bir kulüptür. Kulübümüz her zaman yeniliklere açık ve yenilikleri kullanabilecek bir yapıya sahiptir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş birliği anlaşması yapıyoruz." diye konuştu.



Büyük kulüplerin finansal yapılarının hem TFF hem de UEFA tarafından çok sıkı denetlendiğine dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Kulübün gelirleri çeşitli olabilir ancak gelir elde ederken size genelde sormuyorlar ama harcama kalemleri ve harcama limitiniz sizin gelir-gider dengenizle bağlantılı oluyor. Bunu aştığınız anda da bir takım yaptırımlarla yüz yüze gelebiliyorsunuz. Son yıllarda uygulamaya konulan ve ciddi sonuçlar doğuran bir uygulama bu. Para, kulübün kasasından içeri girdiği andan itibaren o paranın harcanması tabi ki yönetimin inisiyatifinde fakat çok sıkı kurallara bağlı. Bizim de harcama kalemlerimizin çok önemli bir bölümü, yüzde 80'i futbolcu maaşları, bonservisleri ve altyapı yatırımlarından oluşuyor."



Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin açılacağına işaret ederek, "110 yatak kapasiteli çok modern bir tesis, Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı, en modern altyapı tesisini tamamladık. TRA Token'lardan elde edilecek gelirlerin önemli bir kısmını da bu futbol akademisinde ileriye dönük olarak yetiştireceğimiz, ülke futboluna ve Trabzonspor'a armağan edeceğimiz gençler için harcayacağız." dedi.



- "Tokenlarımızı toplam 10 milyon adet ürettik"



Genel müdür Sinan Zengin, kripto para konusunda yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Uzunca bir süredir takip ettiğimiz bir dünyaydı. Oldukça hızlı bir biçimde süreci yönettik ve ağustosun sonunda anlaşmamızı yaptık. Sonrasında Socios ve Chillz borsalarında işlem görmeye başladık." diye konuştu.



Planladıkları şekilde yollarına devam ettiklerini vurgulayan Zengin, "Tokenlarımızı toplam 10 milyon adet ürettik. Bundan daha fazla olmayacak. Fiyatını da 8 lira olarak belirledik. Taraftar sayımız, sosyal medyadaki etkinliğimiz, markamız, markamızın gücü ve dijital piyasadaki ortamın harmanlanmasıyla ortaya çıkarttığımız bir fiyat bu. 22 Eylül'de 625 bin adet arz gerçekleştirdik. Barcelona'dan sonra ikinci en büyük arzı yaptık. Bu Token'larımız sadece Socios ve Chilliz'de işlem görmesine rağmen 5 dakikada tamamını sattık ve 5 milyon lira gibi bir gelirin de sahibi olduk." ifadelerini kullandı.



Zengin, süreci daha da geliştirmek istediklerini belirterek, şunları aktardı:



"Dünyanın en iyi platformlarından biri olduğunu bildiğimiz yerli platform Paribu'da da bu Token'larımızı listeleyerek çok daha büyük işlem hacmine ve çok daha büyük sayılara ulaşmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan 'bu Token'ları nasıl alacağız?' ya da 'alamıyoruz' gibi serzenişlerle karşılaşıyorduk. Bu konuda yaptığımız çok fazla bilgilendirmelere rağmen bu sorularla karşılaşıyorduk. Şimdi Paribu ile çok ayrı bir sayfa açacağız. Çünkü Token'larımız Paribu'da lira olarak işlem görecek. Tokenlarımızı lira ile almış olacaklar. Zannediyorum ki taraftarlarımızın aklındaki soruları da bu şekilde gidermiş olacağız."



- "Trabzonspor'un erkenden kripto dünyasına dahil olması çok önemli"



Paribu CEO'su Yasin Oral, Paribu'nun kolay bir alım satım platformu olduğunu belirterek, 1 milyona yakın kullanıcıları olduğunu söyledi.



"Yarının dünyası bu" mottosuyla ilerlediklerini dile getiren Oral, "Trabzonspor'un da yarının dünyasında yer almasından dolayı çok mutluyuz. Yarın saat 10.00 itibarıyla hem Token'ların yatırıma çekme ve market işlemleri açılacak. TR paritesi önemli çünkü özellikle Paribu'da 'kolay al-sat' özelliğimiz var. Şimdi listelenen kripto paralar arasında Trabzonspor da olacak ve çok kolay biçimde, herhangi bir karmaşaya mahal vermeden TRA Token'larını hızlı bir biçimde alabilecekler." dedi.



Trabzonspor'un erkenden kripto dünyasına dahil olmasının çok önemli olduğunu belirten Socios CEO'su Alexandra Dreyfus ise amaçlarının Trabzonspor'un Token'larını daha fazla kişiye ulaştırmak olduğunu söyledi.



Paribu üzerinden dağıtımın yapılacağını aktaran Dreyfus, şu değerlendirmede bulundu:



"Trabzonspor'un Token'larının büyümesi için odaklandık ve bu Token'ların daha fazla insana ulaşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Daha fazla insanın Trabzonspor Token sahibi olması, daha fazla söz sahibi olması ve bu ekosistemin büyümesi için gayret göstereceğiz. Socios'un vizyonunda taraftarlar ve kulüpleri birbirine bağlamak var. Socios burada bir köprü görevini de görüyor. Daha fazla taraftarı, dünya üzerindeki taraftarları da kulübüne daha da yaklaştırmak istiyor. Aramızda Barcelona, Paris Saint Germen gibi kulüpler de var. Bu anlamda Trabzonspor'un taraftar kitlesini de bildiğimiz ve bu kitleyi de aramıza kattığımız için çok mutluyuz. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Erkenden bu sisteme dahil olmanız bizim için çok değerli, kulübünüz için de çok değerli ve buna layık olmaya çalışacağız."



Başkan Ağaoğlu ve genel müdür Zengin, Socios CEO'su Dreyfus, Socios Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ile Paribu CEO'su Yasin Oral, konuşmaların ardından sözleşmeleri online olarak imzaladı.