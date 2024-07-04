Stoper takviyesinde Attila Szalai'yi gündemine alan Trabzonspor, yanıt bekliyor....
Kadrosuna 6 yeni isim katan Trabzonspor son olarak eski Fenerbahçeli, Hoffenheim oyuncusu Atilla Szalai'ye teklif yapmıştı.
Alman ekibi ve Szalai ile görüşen Trabzonspor'un bu transferin olumlu sonuçlanmasını bekleniyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Szalai Trabzon hakkında Türkiye'deki dostlarından bilgi alırken transfer olmaya istekli olduğu gelen bilgiler arasında. Transferin kiralık olarak sonuçlanması bekleniyor.
Kadrosuna 6 yeni isim katan Trabzonspor son olarak eski Fenerbahçeli, Hoffenheim oyuncusu Atilla Szalai'ye teklif yapmıştı.
Alman ekibi ve Szalai ile görüşen Trabzonspor'un bu transferin olumlu sonuçlanmasını bekleniyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Szalai Trabzon hakkında Türkiye'deki dostlarından bilgi alırken transfer olmaya istekli olduğu gelen bilgiler arasında. Transferin kiralık olarak sonuçlanması bekleniyor.