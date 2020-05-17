Bir süre gruplar halinde çalışan, daha sonra da tam kadro antrenmanlara devam eden Trabzonspor'da oyunculara yapılan fiziksel testler moralleri yükseltti.
Birçok oyuncunun lige ara verilmeden önceki form seviyelerini yakaladıkları, bazılarının ise çok daha iyi duruma geldiği ifade edildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ise liglerin başlama tarihinin belirlenmesinin ardından büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyledi.
YÖNETİCİLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Çimşir, "Bu çalışmalarımızın karşılığını şimdilik aldığımızı düşünüyorum. Antrenmanlar gerçekten çok iyi gidiyor. Ligin başlama tarihine kadar idmanlarımızı sürdürüp çok daha iyi bir noktada olacağımıza eminim" açıklamasında bulundu.
Yönetimin de takımın form durumundan memnun olduğu, teknik heyetten futbolcuların durumu hakkında sık sık bilgi aldığı belirtildi.
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Birçok oyuncunun lige ara verilmeden önceki form seviyelerini yakaladıkları, bazılarının ise çok daha iyi duruma geldiği ifade edildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ise liglerin başlama tarihinin belirlenmesinin ardından büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyledi.
YÖNETİCİLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Çimşir, "Bu çalışmalarımızın karşılığını şimdilik aldığımızı düşünüyorum. Antrenmanlar gerçekten çok iyi gidiyor. Ligin başlama tarihine kadar idmanlarımızı sürdürüp çok daha iyi bir noktada olacağımıza eminim" açıklamasında bulundu.
Yönetimin de takımın form durumundan memnun olduğu, teknik heyetten futbolcuların durumu hakkında sık sık bilgi aldığı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın