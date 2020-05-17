Bir süre gruplar halinde çalışan, daha sonra da tam kadro antrenmanlara devam eden Trabzonspor'da oyunculara yapılan fiziksel testler moralleri yükseltti.Birçok oyuncunun lige ara verilmeden önceki form seviyelerini yakaladıkları, bazılarının ise çok daha iyi duruma geldiği ifade edildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ise liglerin başlama tarihinin belirlenmesinin ardından büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyledi.Çimşir, "" açıklamasında bulundu.Yönetimin de takımın form durumundan memnun olduğu, teknik heyetten futbolcuların durumu hakkında sık sık bilgi aldığı belirtildi.