Trabzonspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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25 Ağustos 2023 14:42
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.

Yeni transferlerden Rayyan Baniya ve Fountas'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.

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