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Trabzonspor, stoper transferini duyurdu!

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, İranlı stoper Majid Hosseini'nin hafta sonuna kadar Türkiye'ye geleceğini ve son görüşmeleri yapacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA
Trabzonspor, stoper transferini duyurdu!
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10 Temmuz 2018 18:09
Trabzonspor'un uzun zamandır süren stoper arayışları son bulmak üzere. Bordo-mavili takım transfer dönemi içerisinde kadrosuna en az 3 stoper takviye yapmayı planlıyor.

Yapılan görüşmeler sonrasında da İran Milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Majid Hosseini'nin transferinde önemli aşama kaydedildi. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübü Esteghlal FC ile yaklaşık 300 bin Euro civarında bir rakamda anlaşan Trabzonspor Kulübü, Majid'i de Türkiye'ye davet etti. Oyuncunun kendisi ve menajeriyle de son detaylar Trabzon'da görüşülecek.

"HOSSEİNİ HAFTA SONUNA KADAR TÜRKİYE'YE GELECEK"

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı özel açıklamada, Hosseini'nin hafta sonuna kadar Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Hafta sonuna kadar oyuncu Türkiye'ye gelecek. Oyuncunun da bizim de belirli şartlarımız var. Bu şartların iki tarafa da uyması gerekiyor. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

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