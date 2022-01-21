Trabzonspor stoper transferi için çalışmalarını hızlandırdı!

Devre arası transfer döneminde kanatlarını sağlamlaştıran Trabzonspor, Edgar Ie ile yolların ayrılması sonrasında stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyordu.



Onun yerine forma giyen Hüseyin Türkmen'in formsuzluğu da transferi daha da acil bir hale getirdi...



Karadeniz Fırtınası daha önce gündeme gelen isimlerle yeniden görüşme kararı aldı. Trabzonspor'un öncelikli hedefi ise İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan...



Milli oyuncu için kapıyı 8 milyon Euro'dan açan İtalyanlar'dan indirim istenecek. Pazarlıkların bu kez mutlu sonla bitmesi bekleniyor. Trabzonspor, yabancı kuralı nedeniyle stoper bölgesine öncelikle Kaan Ayhan'ı düşünüyor.



DİĞER ADAYLAR GIGOT VE SALCEDO



Diğer adaylar ise Spartak Moskova ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Samuel Gigot. 28 yaşındaki Fransız stoper de Abdullah Avcı'nın istediği isimlerden...



Meksika ekibi Tigres'te forma giyen ve takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Carlos Salcedo'da bir diğer stoper adayı... Trabzonspor daha önce anlaşamadığı bu 3 isimle yeniden masaya oturacak ve birini bitirmeye çalışacak.



