Trabzonspor, Stiven Mendoza'yı bitiriyor!

Amiens'in Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Stiven Mendoza için girişimlerde bulunan Trabzonspor'un futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alması ibreyi Fransa'ya çevirdi. Fırtına bir süredir gündemde olan oyuncu için şimdi de kulübüyle masaya oturacak. Menajerler aracılığıyla yapılan girişimlerin bu hafta içerisinde sonuçlanması gündemde.



Geçen sezon 17 maçta 6 kez ağları sarsan Mendoza, 2018'de Amiens'e, Corinthians'tan 1 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Oyuncu haber bekliyor Stiven Mendoza'nın, Trabzonspor'a 'Tamam' dediği ifade edilirken kulübüyle sözleşmesi bir yıl daha devam eden futbolcunun kulübüyle bonservis pazarlığına girişilecek.



Bordo-Mavililer'in bu transfere en fazla 1 milyon Euro bütçe ayırdığı konuşuluyor.



