Trabzonspor-St. Gallen maçına Letonyalı hakem

Trabzonspor-St. Gallen maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor-St. Gallen maçına Letonyalı hakem
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24 Ağustos 2024 16:32
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk edeceği rövanş maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis görev alacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

Müsabakada Letonya Futbol Federasyonundan Aleksandrs Golubevs dördüncü hakem, Kristaps Ratnieks VAR ve Sergejs Vasjkovs AVAR görevini üstlenecek.

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