Trabzonspor, Sörloth'u KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un transferi için RB Leipzig ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi."Profesyonel futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla."Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth, Leipzig'e imza atmak için Almanya'ya gitti.24 yaşındaki Norveçli golcü, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak sağlık kontrolüne gitti. Otelden ayrılırken "Transferinin açıklanması için sabırsızlanıyor musun?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi.Leipzig, yıldız oyuncu için 24 milyon Euro vermeyi kabul etti. Karadeniz Fırtınası, 24 milyon Euro'luk bonservis ücretinin 12 milyon Euro'sunu kasasına koyacak. Ancak anlaşmada bonuslar da mevcut.Bu bonuslarla Trabzonspor'un kazancı 15 milyon Euro'ya çıkacak. Fırtına, kiraladığı bir oyuncudan hatrı sayılır bir parayı kasasına koyacak.