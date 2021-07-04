Trabzonspor, Sörloth'u takibe aldı

Trabzonspor, Leipzig'in Alexander Sörltoh ile ilgili kararını bekliyor. Sörloth satış listesine konursa, Başkan Ahmet Ağaoğlu harekete geçecek

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Sörloth'u takibe aldı
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04 Temmuz 2021 13:56
Yaptığı transferlerle sezona hızlı giren Trabzonspor, şimdi de gözünü eski golcüsü Sörloth'a dikti. Büyük umutlarla gittiği Leipzig'de umduğunu bulamayan Sörloth için Başkan Ahmet Ağaoğlu "Ferrari'yi sıradan bir araba gibi kullandılar. Versinler bize yeniden kral yapalım" çağrısında bulunmuştu. Leipzig'in yeni hocası Jesse Marsch, kampta durumu masaya yatıracak ve Sörloth ile ilgili kararını yönetime iletecek.

Türkiye'ye dönebilir
Leipzig'in yeni sezon hazırlık kampı yarın başlayacak ve Sörloth da kadroda yer alacak. Buradaki performansına göre Norveçli oyuncuyla ilgili karar verilecek. Eğer Marsch Sörloth'un gönderilmesi yönünde rapor verirse Başkan Ahmet Ağaoğlu Alman ekibiyle pazarlığa oturacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da Sörloth için "Buyursun gelsin" sözlerini hatırlatıp "Başkan onun durumunu takip ediyor" demişti.


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