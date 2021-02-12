Trabzonspor, son idmanda taktik çalıştı

Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, son idmanda taktik çalıştı
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12 Şubat 2021 17:56
Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın (13 Şubat) Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Bordo-mavililer, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.



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