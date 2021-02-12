Trabzonspor, son idmanda taktik çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın (13 Şubat) Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.
Bordo-mavililer, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.
Bordo-mavililer, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.