TRABZONSPOR RAKİPLERİNE FARK ATTI; 60 PUAN

AVCI GELDİKTEN SONRA BİR BAŞKA

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 4 büyük takım arasında son 5 yılda oynanan karşılaşmalarda en çok puan toplayan takım Trabzonspor oldu.Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında son 5 yılda oynanan maçlarda zirvede Trabzonspor yer aldı. Karadeniz ekibi, bu süre içerisinde rakiplerine çok ciddi bir fark atarken, 60 puan elde etti. Beşiktaş 48 puan ile 2. olurken, Fenerbahçe 44, Galatasaray ise 38 puan topladı.Bordo-mavililer, Abdullah Avcı gelmeden önce İstanbul takımlarıyla oynadığı 8 maçı da kaybetmişti. Sonrasında ise Trabzonspor, büyük bir çıkış yakaladı. Avcı'nın öğrencileri, deneyimli çalıştırıcının gelişinden sonra İstanbul takımlarıyla 25 maça çıktı. Karadeniz ekibi 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.