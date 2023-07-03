Trabzonspor, Slovenya yolcusu

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Salı günü Slovenya'ya gidecek.
Trabzon'da 30 Haziran'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Slovenya'nın Kranj kentinde 4-26 Temmuz tarihlerinde olmak üzere 23 günlük kampa girecek.
Özel uçakla Salı günü saat 13.30'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gidecek Karadeniz ekibi, Kranj kentinde akşam saatlerinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
5 hazırlık maçı oynayacak
Trabzonspor, Slovenya kampında toplam 5 hazırlık karşılaşması oynayacak.
Bordo-mavililer, kamp süresince 8 Temmuz'da Hırvatistan'ın Hajduk Split, 15 Temmuz'da Macaristan'ın MOL Fehervar, 16 Temmuz'da Slovenya'nın Celje, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın FK Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile karşılaşacak.
Trabzon'da 30 Haziran'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Slovenya'nın Kranj kentinde 4-26 Temmuz tarihlerinde olmak üzere 23 günlük kampa girecek.
Özel uçakla Salı günü saat 13.30'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gidecek Karadeniz ekibi, Kranj kentinde akşam saatlerinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
5 hazırlık maçı oynayacak
Trabzonspor, Slovenya kampında toplam 5 hazırlık karşılaşması oynayacak.
Bordo-mavililer, kamp süresince 8 Temmuz'da Hırvatistan'ın Hajduk Split, 15 Temmuz'da Macaristan'ın MOL Fehervar, 16 Temmuz'da Slovenya'nın Celje, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın FK Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile karşılaşacak.
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