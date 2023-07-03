Trabzonspor, Slovenya yolcusu

Trabzonspor, 4-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği yurt dışı kamp çalışmaları için Salı günü Slovenya'ya gidecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, Slovenya yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2023 13:13
Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Salı günü Slovenya'ya gidecek.

Trabzon'da 30 Haziran'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Slovenya'nın Kranj kentinde 4-26 Temmuz tarihlerinde olmak üzere 23 günlük kampa girecek.

Özel uçakla Salı günü saat 13.30'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gidecek Karadeniz ekibi, Kranj kentinde akşam saatlerinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

5 hazırlık maçı oynayacak

Trabzonspor, Slovenya kampında toplam 5 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Bordo-mavililer, kamp süresince 8 Temmuz'da Hırvatistan'ın Hajduk Split, 15 Temmuz'da Macaristan'ın MOL Fehervar, 16 Temmuz'da Slovenya'nın Celje, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın FK Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile karşılaşacak.

 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery