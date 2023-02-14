Trabzonsporlu oyuncular Basel karşılaşmasına siyah formasıyla çıkacak, taraftar grupları da maça gidecek kişilerin siyah giyinmelerini istiyor



Aynı zamanda deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak yardımı da yapılacak. Taraftarlar, maç öncesi getirdikleri oyuncuklarla stada gidecek ve hepsi kolilere konulup, afet bölgesine yollanacak.



Öte yandan Ülkenin geçtiği zor günler nedeniyle TFF Yönetimi ve Süper Lig takımlarının başkanları, bu maçta tribünde yer alacak.



Trabzonspor ile Basel'i karşı karşıya getirecek UEFA Konferans Ligi karşılaşması 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.





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