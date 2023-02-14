Trabzonspor: "Siyah formayla gelin"

Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı karşılaşma öncesi taraftar grupları maça gideceklerden siyah forma giymelerini istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor: 'Siyah formayla gelin'
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14 Şubat 2023 08:54
Trabzonsporlu oyuncular Basel karşılaşmasına siyah formasıyla çıkacak, taraftar grupları da maça gidecek kişilerin siyah giyinmelerini istiyor

Aynı zamanda deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak yardımı da yapılacak. Taraftarlar, maç öncesi getirdikleri oyuncuklarla stada gidecek ve hepsi kolilere konulup, afet bölgesine yollanacak.

Öte yandan Ülkenin geçtiği zor günler nedeniyle TFF Yönetimi ve Süper Lig takımlarının başkanları, bu maçta tribünde yer alacak.

Trabzonspor ile Basel'i karşı karşıya getirecek UEFA Konferans Ligi karşılaşması 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

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