Gradel yerine de son bölümde Arouna Kone görev yaptı. Maçın sonuna 5 dakika uzatma ilave edildi. Maçta gol sesi çıkmadı.

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İki takımın da gol pozisyonu yaratmakta güçlük çektiği maçta savunma performansları öne çıktı.Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 41 yaparken yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı. Trabzonspor 56 puana yükselirken şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp aldı, son 4 maçında 7 puan kaybetmiş oldu.Trabzonspor'da Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak gördükleri sarı kartın ardından bir sonraki hafta cezalı duruma düştüLigin bir sonraki haftasında Sivasspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.Karşılaşmada ilk ciddi atak konuk ekip Trabzonspor'dan geldi. 17. dakikada Nwakaeme sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Ali Şaşal gole izin vermedi. Nwakaeme 25. dakikada yeniden şans yarattı. Sol kanattan Marlon'un ön direğe ortasında savunmadan seken topla buluşan Nwakaeme'nin ceza sahası ön çizgisi üzerinden çektiği şut üstten auta gitti.İlk devrenin sonuna gelinirken 45'te bu kez Bakasetas gole yaklaştı. Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta Ali Şaşal, soluna çok iyi uzanıp topu kornere gönderdi. Sivasspor'un etkili olamadığı ilk yarıda Trabzonspor da gol bulamayınca ilk devre 0-0 eşitlikle sona erdi.Trabzonspor ikinci devrede de ev sahibinin kalesini zorlarken, 57'de Caleb Ekuban gole yaklaşan bir diğer isim oldu. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme'nin ortasında Ekuban kafayı vurdu. Top uzak direğin yanından auta gitti.Sivasspor son bölümlere girilirken ataklarını sıklaştırdı. 69'da sol kanattan Uğur'un ortasında arka direkte Hakan Arslan uygun durumda kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı.İki teknik adam da oyuna ilk müdahalelerini 73. dakikada yaptı. Sivasspor'da Kayode yerine Yatabare, Trabzonspor'da ise Yusuf Sarı yerine Flavio değişiklikleri yapıldı. Rıza Çalımbay 77'de ise Boyd yerine Erdoğan'ı sahaya sürdü. 80'de Yunus Mallı yerine Baker görev aldı. Oyunun temposunun bir hayli düştüğü anlarda bu hamleler yapılmış oldu.Son 10 dakikalık bölümde oyunun temposu yükselmedi. Sivasspor'da sakatlık geçiren Ali Şaşal oyuna devam edemedi ve yerine kaleye Samassa geçti.13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.17. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.25. dakikada Marlon'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.33. dakikada Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.51. dakikada Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.90+3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.Yeni 4 EylülMete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş ElbilAli Şaşal Vural (Dk. 89 Samassa), Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Camara, Ahmet Oğuz, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Boyd (Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel (Dk. 89 Kone), Yatabare (Dk. 74 Kayode)Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 74 Flavio), Bakasetas, Nwakaeme, Yunus Mallı (Dk. 81 Baker), EkubanDk. 34 Yatabare, Dk. 46 Cofie, Dk. 90+5 Fajr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 75 Edgar, Dk. 90+5 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)