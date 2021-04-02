Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak
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02 Nisan 2021 13:42
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında cumartesigünü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Djaniny Semedo ile sakatlığı bulunan Berat Özdemir, forma giyemeyecek. Tedavi süreçleri tamamlanan ancak fiziksel eksikleri bulunan Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür'ün de kadroda yer alması beklenmiyor. Omuzundan sakatlanan Benik Afobe'nin durumu da son antrenmandan sonra belli olacak.

 



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