Trabzonspor, Sivasspor'u tek golle geçti!

Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı. Bordo mavililere galibiyeti getiren golü 9. dakikada Marek Hamsik kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 21'e çıkardı. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, haftayı bay geçecek. Sivasspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.



AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Teknik direktör Abdullah Avcı, tek değişikliğini yerli oyuncu tercihinde yaptı. Avcı, Abdülkadir Ömür'ü yedek kulübesine çekerken forvette Gomez'in yanında Umut Bozok'u sahaya sürdü. Bordo-mavili takımda kart cezalısı Yusuf Yazıcı ile sakatlıkları bulunan Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan, maç kadrosunda yer almadı.



Demir Grup Sivasspor'da ise geçen haftaki kadrodan sakatlanan Robin Yalçın'ın yerine Charilaos Charisis forma giydi.



TRABZONSPOR KİLİDİ ERKEN AÇTI!



Trabzonspor'da Marek Hamsik, Trezeguet'in savunmadan dönen şutuna ceza sahası dışından düzgün vurdu ve takımını 9. dakikada 1-0 öne geçirdi.



HAMSIK'İN İLK GOLÜ!



Sivasspor ağlarını sarsan yıldız oyuncu Marek Hamsik, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.



SİVAS DİREĞE TAKILDI!



Sivasspor'da N'Jie merkezde ceza sahasına çok uzak bir noktadan sürpriz bir şut çıkardı. Ancak bu top üst direkten oyun alanına geri döndü.



N'JIE KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI



Sivasspor'un yediği gol sonrası baskısını artırsa da bir türlü beraberlik golünü yakalayamadı. Sabi'A'nın savunma arkasına gönderdiği müthiş topta kaleciyle karşı karşıya kalan N'Jie, kaleci Uğurcan'ı geçemedi.



DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARAMADI



Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 63. dakikada Keita ve Gradel'i Charisis ile Murat'ın yerine aldı ancak bu değişiklikler galibiyet için yeterli olmadı.



YENİLMEZLİK SERİSİ 30 MAÇ!



Sivasspor'u da mağlup eden Trabzonspor iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı.



TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ



Trabzonspor taraftarı, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki statta geniş boşluklar olduğu gözlendi. Az sayıda Demir Grup Sivasspor taraftarı da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın şutunda savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinden Hamsik, düzgün bir vuruşla kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gönderdi: 1-0



15. dakikada Njie'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.



17. dakikada Njie'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.



21. dakikada Saba'nın pasında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Njie'nin kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan kapanarak tehlikeyi önledi.



30. dakikada Yatabare'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çelmeyi başardı.



Ev sahibi takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Umut Bozok'un ceza alanı çizgisinin hemen önünden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural, topu yatarak çeldi.



52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.



66. dakikada Saba'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak kontrol etti.



71. dakikada Bartra'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle tehlikeyi önledi.



87. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle topu kornere çeldi.



Bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik (Dk. 74 Bardhi), Bakasetas (Dk. 74 Siopis), Trezeguet (Dk. 90+1 Doğucan Haspolat), Gomez, Umut Bozok (Dk. 57 Abdülkadir Ömür)



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 63 Gradel), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 88 Alaaddin Okumuş), Charisis (Dk. 63 Keita), Hakan Arslan, Njie (Dk. 83 Angielski), Saba, Yatabare



Gol: Dk. 9 Hamsik (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 33 Eren Elmalı, Dk. 90+1 Gomez (Trabzonspor) Dk. 86 Keita, Dk. 90+2 Gradel (Demir Grup Sivasspor)





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