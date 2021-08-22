Trabzonspor Sivasspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Sivasspor'u konuk edecek
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22 Ağustos 2021 15:09
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen, yönetecek.

Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.


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