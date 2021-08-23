Trabzonspor - Sivasspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.



Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen, yönetecek.



Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.



Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.



Muhtemel 11'ler



Trabzonspor

Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny



Sivasspor

Ali Şaşal Vural, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Azubuike, Kayode, James, Gradel



31. randevu

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 23 Ağustos Pazartesi günü Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi.



Trabzon'daki maçlar



Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu.



Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.



İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.



