Trabzonspor - Sivasspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.
Papara Park Stadyumu'nda 20:00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe
Sivasspor: Nikolic, Murat, Appindangoye, Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Kvet, Koita, N'Jie, Manaj
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Ev sahibi ekip Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Mehmet Can Aydın'ın durumu maç saatinde belli olacak.
SİVASSPOR'DA EKSİKLER
Sivasspor, Trabzonspor maçından önce bir açıklama yayımlayarak sakatlıkları bulunan Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan ve Azizbek Turgunbayev'in mücadelede forma giyemeyeceğini duyurdu.
Papara Park Stadyumu'nda 20:00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe
Sivasspor: Nikolic, Murat, Appindangoye, Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Kvet, Koita, N'Jie, Manaj
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Ev sahibi ekip Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Mehmet Can Aydın'ın durumu maç saatinde belli olacak.
SİVASSPOR'DA EKSİKLER
Sivasspor, Trabzonspor maçından önce bir açıklama yayımlayarak sakatlıkları bulunan Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan ve Azizbek Turgunbayev'in mücadelede forma giyemeyeceğini duyurdu.
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