Trabzonspor - Sivasspor: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Trabzonspor, evinde Sivasspor'u konuk edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Sivasspor: Muhtemel 11'ler
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12 Nisan 2024 00:30
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. 

Papara Park Stadyumu'nda 20:00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek. 

MUHTEMEL 11'LER 

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe



Sivasspor: Nikolic, Murat, Appindangoye, Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Kvet, Koita, N'Jie, Manaj

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Ev sahibi ekip Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Mehmet Can Aydın'ın durumu maç saatinde belli olacak. 

SİVASSPOR'DA EKSİKLER

Sivasspor, Trabzonspor maçından önce bir açıklama yayımlayarak sakatlıkları bulunan Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan ve Azizbek Turgunbayev'in mücadelede forma giyemeyeceğini duyurdu.

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