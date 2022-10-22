Trabzonspor Sivasspor maçı HD izle canlı, TS Sivasspor Canlı bein sports

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Ligin son 2 haftasında Kasımpaşa ile sahasında golsüz, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra 3 puan elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor 10 hafta sonunda ligde 18 puanla 6. sırada, son 2 karşılaşmasını kazanan Demir Grup Sivasspor ise 10 puanla 12. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sivasspor'da ise Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James'in sakatlığı bulunuyor.