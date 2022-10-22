Trabzonspor Sivasspor maçı HD izle canlı, TS Sivasspor Canlı bein sports

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22 Ekim 2022 16:49
Trabzonspor Sivasspor maçı HD izle canlı, TS Sivasspor Canlı bein sports
Trabzonspor Sivasspor maçı izleSpor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
TRABZONSPOR SİVASSPOR FK MAÇI CANLI, TIKLA






TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

TRABZONSPOR SİVASSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE




İlk 11'ler

Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Trezeguet, Bakasetas, Abdülkadir, Maxi Gomez



Sivasspor
Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, N'jie, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Yatabare



Trabzonspor'un hedefi 30 maç

Kasımpaşa beraberliği ile mart 1994 ve nisan 1996 arasında evindeki 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini 29 karşılaşmaya çıkaran bordo-mavililer, Grup Sivaspor'u yenerek iç sahadaki bu başarısını 30 maça çıkarmaya çalışacak.

33. randevu

Trabzonspor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği önceki 32 maçta bordo mavililerin üstünlüğü bulunuyor.

Karadeniz temsilcisi bu maçların 15'ini kazanırken Sivasspor'un ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunıyor. Bu maçların 9'u ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor'un 46 golüne Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

Trabzonspor'un üstünlüğü

Trabzon'un Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmalarda bordo mavili takımın üstünlüğü göze çarpıyor.

Trabzonspor, Sivasspor'u ağırladığı 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken Sivasspor ise 2 kez galibiyete uzandı.

Geçen sezon iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelelerde ise Trabzonspor evinde 2-1 kazanmış, Sivas'taki maçta ise maç 1-1 sona ermişti.

Trabzonspor Sivasspor maçı hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Ligin son 2 haftasında Kasımpaşa ile sahasında golsüz, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra 3 puan elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor 10 hafta sonunda ligde 18 puanla 6. sırada, son 2 karşılaşmasını kazanan Demir Grup Sivasspor ise 10 puanla 12. sırada yer alıyor.

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Eksikler

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sivasspor'da ise Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James'in sakatlığı bulunuyor.

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