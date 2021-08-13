Trabzonspor, Siopis için görüşmelere başladı

Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'u transfer eden Trabzonspor, Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen Manolis Siopis için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; alanyaspor.org.tr
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Trabzonspor, Siopis için görüşmelere başladı
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13 Ağustos 2021 12:38
Trabzonspor, Siopis'i kadrosuna katmak için Alanyaspor ile görüşmelere başladı. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; kulüpten alınan izin doğrultusunda oyuncuyla da görüşüldü.

Trabzonspor kulübünden izin alarak yapılan görüşmeler sonucunda Siopis ile anlaştı ancak kulüpler arasındaki temaslar sürüyor. Alanyaspor önce takasla oyuncu istedi ardından 1 milyon 500 bin Euro bonservis talep etti.

Yapılacak son görüşmelerin ardından, 27 yaşındaki ön liberonun transferinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Eğer transfer gerçekleşirse Siopis ile Bakasetas, Alanyaspor'dan sonra yeniden buluşacak.

Trabzonspor, bu sezon Bruno Peres, Gervinho, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Fode Koita, İsmail Köybaşı ve Cornelius'u renklerine bağlamıştı. Bordo-mavililer, transferi tamamlaması halinde, Siopis 8. yeni isim olacak.

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