Trabzonspor, Simon Deli'yi tranfer etmek üzere...

Trabzonspor, Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da forma giyen Simon Deli'nin transferini bitirme noktasına geldi.

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Trabzonspor, Simon Deli'yi tranfer etmek üzere...
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10 Ağustos 2021 15:08
Şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olan Trabzonspor, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Bordo mavililer bu sezon Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Cornelius'tan sonra bir transferi daha bitiriyor.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre, Belçika ekiplerinden Brugge forması giyen Simon Deli, Trabzonspor'un 8. transferi olmaya çok yakın. Trabzonspor, başarılı stoper ile anlaşma noktasına geldi.

Kariyerinde Sparta Prag ve Brugge gibi takımlar bulunan Fildişili stoperin kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Simon Deli, Edgar ve Hugo ile birlikte forma mücadelesi verecek.


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