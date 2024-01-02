Trabzonspor, seriyi sürdürmek istiyor

Trendyol Süper Lig'de hafta sonu MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, Ankaragücü maçında da bu serisini sürdürmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, seriyi sürdürmek istiyor
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02 Ocak 2024 12:22
Trendyol Süper Lig'de 6 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemindeki dış saha yenilgisizliğini sürdürme peşinde.

Bordo-mavililer, bu sezon deplasman başarısızlığını teknik direktör Abdullah Avcı'yı ikinci kez takımın başına getirdikten sonra değiştirmeyi başardı.

Ligde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen bordo-mavililer, Abdullah Avcı idaresinde dış sahada yenilgi görmeyerek daha başarılı performans ortaya koydu.

Avcı ile dış sahada 2,2 puan ortalaması

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan elde ederek rakip sahada 2,2 puan ortalamasıyla oynadı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda 3-2, Gaziantep FK'yi de 3-1'lik sonuçla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, son olarak ise İstanbulspor karşısında 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 73. dakikasında rakibin çekilmesi üzerine hükmen galip ilan edildi.

Dış sahada daha fazla puan topladı

Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda iç sahadan daha fazla puan topladı.

Avcı idaresinde 5 dış saha maçında 11 puan toplayan Karadeniz ekibi, iç sahada ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti.

Avcı ile iç sahada 1,75 puan ortalaması elde eden Karadeniz ekibi, dış saha ortalamasının gerisinde kaldı.

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