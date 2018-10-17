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Trabzonspor, seri yakalamak istiyor!

Ligde son iki maçta Kasımpaşa ve Akhisarspor'u deviren Trabzonspor, Erzurumspor önünde de 3 puan hedefliyor. Bordo-mavililer, 26 haftalık galibiyet serisi hasretini de bitirmek istiyor.

Kaynak: Milliyet
Trabzonspor, seri yakalamak istiyor!
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17 Ekim 2018 06:32
Spor Toto Süper Ligde 26 haftadır üç maç üst üste kazanamayan Trabzonspor, önemli bir başarıyı elde etmek istiyor. Karadeniz ekibi, ligin 9. haftasında oynayacağı Erzurumspor maçıyla bu şanssızlığı bozmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftada Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçip bu sezonun ilk galibiyet serisini yakalayan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Erzurumspor maçıyla da hem çıkışını sürdürmeyi hem de yeni bir seri yakalamayı hedefliyor.

Ligde en son 2017-18 sezonunun 12, 13, 14, 15 ve 16. haftasında oynadığı maçları kazanarak 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve ardından ligde çıktığı 26 maçta en fazla iki maç üst üste kazanabilen bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanırsa bu kötü performansına da son vererek yeni bir galibiyet serisi yakalayacak.

Bu arada 2017-18 sezonunda kalesinde gördüğü 51 golle ligin en çok gol yiyen takımlarından olan Trabzonspor, bu yıl savunma hattında daha istikrarlı bir performans sergiledi. 2018-19 sezonunun başında kadrosuna Hossesini ile Toure gibi savunma oyuncularını katan bordo-mavililer, ilk 8 haftalık dönemde kalesinde 11 gol görerek geçen sezondan daha iyi performans ortaya koydu.

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