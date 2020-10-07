Trabzonspor, Semedo için FIFA'ya gidiyor

Trabzonspor'un bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Djaniny Tavares Semedo'nun ismi TFF'nin oyuncu listesinde yer aldı.



Ancak futbolcunun lisansı, Al Ahli ile Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun transfer sertifikasını yollamaması nedeniyle Trabzonspor adına tescil edilemedi.



Beklenen evraklar gelmezse geçici lisans için TFF aracılığıyla FIFA'ya başvurulacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza'ya da bu şekilde lisans çıkarılmıştı.



Trabzonspor'un futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar: "Djaniny'nin lisans konusundaki belgelerini Futbol Federasyonu'na gönderdik. Federasyon, FIFA'dan talep edecek. 1 hafta 10 gün içerisinde geçici lisans ile sorun çözülecek"



