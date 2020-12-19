Uzun yıllardır stoperlerden yana yüzü gülmeyen Trabzonspor'a, Vitor Hugo ilaç gibi geldi. Performansıyla parmak ısırtan Brezilyalı futbolcu, üst üste kötü sonuçlar alan bordo-mavilileri mutlu eden tek isim. Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a elenen Fırtına'nın attığı 2 golün sahibi de Hugo'ydu. Takıma geç katılan 29 yaşındaki oyuncu, partneri Edgar ile de iyi bir ikili oluşturdu ve onun formunu üst seviyeye çıkardı. Hugo'nun başarısını rakamlar da kanıtlıyor...



2 GOLE KETÇAP BENZETMESİ



Türkiye Kupası'na veda edilen Adana Demirspor maçında iki gol atan Vitor Hugo, Brezilya basınına konuşurken golleri için şu ilginç benzetmeyi yaptı: "Buradaki ilk gollerim. Tıpkı ketçap gibi, çıktığında her şey bir anda çıkıyor. Turu geçemedik ama tepkimiz iyiydi."



İşte Hugo'nun yaptıkları:



-Savunmada top uzaklaştırmayı en iyi yapan isim olan Brezilyalı stoper, 33 kez rakibe izin vermedi.



-Edgar ile birlikte en iyi şut engelleyen (9) stoper olan 29 yaşındaki futbolcu, 5 kez de rakibin gelişecek atağındaki pasına izin vermedi.



-Takım içinde rakipten top kapma konusunda üçüncü olan (13) Hugo, bunu az maç oynamasına rağmen geliştirdi.



-Ayağına hakim olan Hugo, 8 maçta sadece 2 kez top kaptırdı ve takımın en iyisi oldu.



-1.87'lik boyuyla Brezilyalı savunmacı, 36 kez girdiği hava topu mücadelesini 26 defa alıp kazanma oranında en iyisi konumunda.



