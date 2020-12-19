Trabzonspor savunmasında bir kahraman

Trabzonspor'u kötü günlerinde mutlu eden tek şey Hugo'nun performansı. Brezilyalı futbolcu rakiplerini adeta püskürtüyor... Ayaklarına da hakim ve 8 karşılaşmada sadece 2 kez top kaptırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor savunmasında bir kahraman
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19 Aralık 2020 10:47
Uzun yıllardır stoperlerden yana yüzü gülmeyen Trabzonspor'a, Vitor Hugo ilaç gibi geldi. Performansıyla parmak ısırtan Brezilyalı futbolcu, üst üste kötü sonuçlar alan bordo-mavilileri mutlu eden tek isim. Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a elenen Fırtına'nın attığı 2 golün sahibi de Hugo'ydu. Takıma geç katılan 29 yaşındaki oyuncu, partneri Edgar ile de iyi bir ikili oluşturdu ve onun formunu üst seviyeye çıkardı. Hugo'nun başarısını rakamlar da kanıtlıyor...

2 GOLE KETÇAP BENZETMESİ

Türkiye Kupası'na veda edilen Adana Demirspor maçında iki gol atan Vitor Hugo, Brezilya basınına konuşurken golleri için şu ilginç benzetmeyi yaptı: "Buradaki ilk gollerim. Tıpkı ketçap gibi, çıktığında her şey bir anda çıkıyor. Turu geçemedik ama tepkimiz iyiydi."

İşte Hugo'nun yaptıkları:

-Savunmada top uzaklaştırmayı en iyi yapan isim olan Brezilyalı stoper, 33 kez rakibe izin vermedi.

-Edgar ile birlikte en iyi şut engelleyen (9) stoper olan 29 yaşındaki futbolcu, 5 kez de rakibin gelişecek atağındaki pasına izin vermedi.

-Takım içinde rakipten top kapma konusunda üçüncü olan (13) Hugo, bunu az maç oynamasına rağmen geliştirdi.

-Ayağına hakim olan Hugo, 8 maçta sadece 2 kez top kaptırdı ve takımın en iyisi oldu.

-1.87'lik boyuyla Brezilyalı savunmacı, 36 kez girdiği hava topu mücadelesini 26 defa alıp kazanma oranında en iyisi konumunda.



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