Trabzonspor savunması SOS veriyor!

Bu sezon savunmada yaptığı basit hatalar nedeniyle pek çok gol yiyen Trabzonspor, Karagümrük karşısında aynı görüntüyü sürdürdü.



Bartra, ayağının kayması sonucu kaptırdığı topun devamında kırmızı kart gördü. İspanyol yıldız, ilk 2 golde Hüseyin'le beraber hatalıydı.



Sol bekte Eren etkisiz kalırken ikinci yarıda giren sağ bek Larsen'de de performans düşüklüğü devam ediyor.



Önce idman sonra izin



Trabzonspor, 4-1'lik Karagümrük yenilgisi sonrası izin yapmadı. Bordo-Mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2 grup halinde çalıştı. Maçta forma giyen isimler yenileme idmanı gerçekleştirirken diğer grup sahadaydı.



Karadeniz ekibi, 2 günlük iznin ardından 1 Ocak Pazar günü Giresunspor hazırlıklarına yeniden başlayacak. Teknik heyetin hiçbir oyuncuya ekstra izin vermeyeceği öğrenildi.





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