Trabzonspor savunması SOS veriyor!

Trabzonspor savunması, Fatih Karagümrük maçında yaptığı hatalarla dikkatleri çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor savunması SOS veriyor!
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30 Aralık 2022 11:24
Bu sezon savunmada yaptığı basit hatalar nedeniyle pek çok gol yiyen Trabzonspor, Karagümrük karşısında aynı görüntüyü sürdürdü.

Bartra, ayağının kayması sonucu kaptırdığı topun devamında kırmızı kart gördü. İspanyol yıldız, ilk 2 golde Hüseyin'le beraber hatalıydı.

Sol bekte Eren etkisiz kalırken ikinci yarıda giren sağ bek Larsen'de de performans düşüklüğü devam ediyor.

Önce idman sonra izin

Trabzonspor, 4-1'lik Karagümrük yenilgisi sonrası izin yapmadı. Bordo-Mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2 grup halinde çalıştı. Maçta forma giyen isimler yenileme idmanı gerçekleştirirken diğer grup sahadaydı.

Karadeniz ekibi, 2 günlük iznin ardından 1 Ocak Pazar günü Giresunspor hazırlıklarına yeniden başlayacak. Teknik heyetin hiçbir oyuncuya ekstra izin vermeyeceği öğrenildi.

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