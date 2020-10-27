Trabzonspor savunması kan ağlıyor

Trabzonspor uzun bir süredir savunma problemini çözemiyor. Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun transferi sonrası ümitler arttı ancak beklenen olmadı. Trabzonspor stoperde iki oyuncunun forma giydiği son 2 maçta kalesinde tam 5 gol gördü.



EKUBAN BEKLENİYOR



Trabzonspor'da Covid-19 testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı kalan Abdulkadir Parmak dün idmana çıktı... Gana Milli Takımı'ndan döndükten sonra virüse yakalanan Ekuban'a ise bugün bir test daha yapılacak. Test negatif çıkarsa Kasımpaşa maçında oynayacak.



