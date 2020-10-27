Trabzonspor savunması kan ağlıyor

Trabzonspor'un savunma hattında yaşadığı sorunlara Vitor Hugo da çare olmadı.

, Fotoğraf; AA
Trabzonspor savunması kan ağlıyor
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27 Ekim 2020 13:16
Trabzonspor uzun bir süredir savunma problemini çözemiyor. Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun transferi sonrası ümitler arttı ancak beklenen olmadı. Trabzonspor stoperde iki oyuncunun forma giydiği son 2 maçta kalesinde tam 5 gol gördü.

EKUBAN BEKLENİYOR

Trabzonspor'da Covid-19 testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı kalan Abdulkadir Parmak dün idmana çıktı... Gana Milli Takımı'ndan döndükten sonra virüse yakalanan Ekuban'a ise bugün bir test daha yapılacak. Test negatif çıkarsa Kasımpaşa maçında oynayacak.



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