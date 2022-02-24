Trabzonspor: "Savaşa hayır!"

Trabzonspor Kulübü, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Savaşa hayır" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor: 'Savaşa hayır!'
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24 Şubat 2022 22:07
Trabzonspor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bir paylaşım yaptı.

Bordo mavili kulüp, twitter hesabından "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz! Savaşa hayır" dedi.

Trabzonspor, ayrıca siyah arka plan üzerine beyaz yazıyla "Savaşa hayır" görselini paylaştı.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı:

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