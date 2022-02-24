Trabzonspor: 'Savaşa hayır!'

Trabzonspor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bir paylaşım yaptı.
Bordo mavili kulüp, twitter hesabından "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz! Savaşa hayır" dedi.
Trabzonspor, ayrıca siyah arka plan üzerine beyaz yazıyla "Savaşa hayır" görselini paylaştı.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı:
Bordo mavili kulüp, twitter hesabından "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz! Savaşa hayır" dedi.
Trabzonspor, ayrıca siyah arka plan üzerine beyaz yazıyla "Savaşa hayır" görselini paylaştı.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı:
Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz! #SavaşaHayır pic.twitter.com/gc2E63b45a
— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 24, 2022