Trabzonspor şanssızlığına yanıyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ancak son 3 haftaya 4 puan geride giren Trabzonspor'da beraberliklerin üzüntüsü yaşanıyor.



Hüseyin Çimşir yönetiminde sezonun ikinci yarısında 19 resmi maçta hiç kaybetmeyen, ligde de 14 maçta 6 beraberlik, 8 galibiyet alan bordo-mavililer, şanssızlığına yanıyor. Hiç yenilmese de beraberlikle nedeniyle 12 puan yitiren Karadeniz ekibi, bilhassa seyircisiz maçlar nedeniyle zorlandı.



5'inde öne geçti



Bordo-mavililer ligin ikinci yarısındaki 6 beraberliğin 5'inde öne geçen taraftı. Bu 6 beraberlik 4'ü de pandemi süreci nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmalarda geldi.



Hiç yenilgi almadan bir anda 4 puan geriye düşen Trabzonspor; Fenerbahçe ve Galatasaray gibi rakiplerini yenip, Başakşehir ile Beşiktaş'a da kaybetmedi. Hüseyin Çimşir ve öğrencileri buna karşın liderlikten uzaklaşmanın üzüntüsünü yaşıyor.



