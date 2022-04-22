Trabzonspor şampiyonluk için nefesini tuttu

Süper Lig'de şampiyonluk için artık gün sayan Trabzonspor'da Adana Demirspor deplasmanı büyük önem taşıyor. Ligde 34. hafta mücadelesinde cumartesi günü Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak bordo-mavililer, burada alınacak 3 puanın şampiyonluk yolunda dev bir adım olacağına inanıyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, cumartesi günü akşam galip gelmeleri halinde Trabzon'da şampiyon gibi karşılanacaklarını düşünüyor. Ayrıca rakibin önemine ve deplasmanın zorluğuna da vurgu yapılarak 1 puanın bile yadsınamayacak bir sonuç olacağı belirtiliyor.



Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanında kazanması halinde şampiyonluğunu ilan etmesi için geriye sadece 1 puan ihtiyacı kalacak. Eğer Adana'da maç berabere tamamlanırsa şampiyonluk için 3 puana daha ihtiyaç olacak.



MARIO BALOTELLI YOK



Öte yandan Adana Demirspor'da Mario Balotelli gibi önemli bir ismin cezalı olması da Trabzonspor adına avantaj sağlayacak.



Sezonu çifte şampiyonlukla kapatmak isteyen Karadeniz ekibi, kupada yarı final ilk maçında Kayserispor karşısındaki 1-0'lık galibiyeti ligde de Adana Demirspor zaferiyle taçlandırmak istiyor.





İLGİLİ VİDEO