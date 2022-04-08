Trabzonspor, şampiyonluğu daha fazla ertelemek istemiyor

Ligde 32. haftanın kritik maçında 9 Nisan Cumartesi akşamı deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bütün planlarını galibiyet üzerine kurdu. Son iki haftada bir mağlubiyet, bir beraberlikle 5 puan kaybederek şampiyonluk turunu öteleyen bordo mavililer, bu defa kayıp yaşamak istemiyor. Karadeniz ekibi rakibini alt edip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak hedefinde. Oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı "Kısa bir mola verdik, kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.



BİZ BU LİGİN EN İYİSİYİZ



Kayıp puanlar yüzünden moral bozmaya gerek olmadığını söyleyen Avcı "En yakın rakibimiz de kayıp yaşadı. Dolayısıyla şampiyonluk turunu sadece bir maç ötelemiş olduk. Kaybedilen bir şey yok. Yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Ligi silip süpüren bir takım olduğumuzu unutmayın. Motivasyon kaybı yaşamanızı istemiyorum" ifadelerini kullandı. Bordo mavililerde kart cezalısı konumuna düşen Bakasetas, Siopis ve Djaniny maçta forma giyemeyecek. Cezası biten Bruno Peres ise ilk on bire dönecek.



MAÇ YARINA ERTELENDİ



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanması planlanan Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması yarına ertelendi. Trabzonspor kafilesi sis sebebiyle Gaziantep'e gidemedi. 16.30'daki uçuş önce 21.50'ye alındı fakat olumsuz hava şartları sürünce bordo mavili kafileyi Antep'e taşıyacak uçak havalimanına inemedi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada maçın 9 Nisan Cumartesi akşamı 20.30'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.



