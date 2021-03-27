Trabzonspor, Salih Uçan için düğmeye bastı

Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan Koita dışında tanıdık bir isimle daha görüşmelere başladı. Bu sezonki performansıyla lige damga vuran isimlerden Salih Uçan gündeme geldi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu G.Saray ve Beşiktaş da istiyor.



AVCI BİZZAT DEVREDE



Bordo-mavililer, iki kulübün önüne geçmek için yüksek teklif yerine, Salih'i "Bizi tercih et, yine vazgeçilmez ol" diye ikna etmeye çalışıyor.



Abdullah Avcı'nın da dahil olduğu görüşmelerde kafası karışık olan Salih'in İstanbul macerası yaşadığı için Trabzon'a yakın olduğu bildirildi.



Salih Uçan bu sezon Alanyaspor'da s33 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı.



