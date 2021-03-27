Trabzonspor, Salih Uçan için düğmeye bastı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istediği Salih Uçan için ilk hamleyi yapan bordo-mavili yönetim, 27 yaşındaki oyuncuya, "Bizi tercih et, yeniden vazgeçilmez ol" dedi

Haber; Sabah
Abone Ol
Trabzonspor, Salih Uçan için düğmeye bastı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2021 10:22
Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan Koita dışında tanıdık bir isimle daha görüşmelere başladı. Bu sezonki performansıyla lige damga vuran isimlerden Salih Uçan gündeme geldi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu G.Saray ve Beşiktaş da istiyor.

AVCI BİZZAT DEVREDE

Bordo-mavililer, iki kulübün önüne geçmek için yüksek teklif yerine, Salih'i "Bizi tercih et, yine vazgeçilmez ol" diye ikna etmeye çalışıyor.

Abdullah Avcı'nın da dahil olduğu görüşmelerde kafası karışık olan Salih'in İstanbul macerası yaşadığı için Trabzon'a yakın olduğu bildirildi.

Salih Uçan bu sezon Alanyaspor'da s33 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.