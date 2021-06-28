Trabzonspor sahaya iniyor

Bordo-mavililer 2021-22 sezonu için bugün sahaya iniyor. Abdullah Avcı ve takımı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor sahaya iniyor
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28 Haziran 2021 08:08
Süper Lig'de geçen sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün başlayacak.

Bordo-mavili futbolcular, sağlık kontrollerinin ardından saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak ve saat 18.00'de yeni sezon için ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da İstanbul'a giderek Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp yapacak.

Trabzonspor, ağustos ayının ilk haftasında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapacağı maçların oynanacağı yere göre Riva kampının bitiş tarihini netleştirecek.

Bordo-mavililerin kamp süresince 4 hazırlık maçı oynaması planlanıyor. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile Gervinho ve Bruno Peres İstanbul etabına katılacak. Marek Hamsik de bugün Trabzon'a gelecek, imza atacak.


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