Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor

Trabzonspor, lig tarihindeki 46 sezonda, açılış maçlarında 28 galibiyet, 12 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
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09 Eylül 2020 16:21
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazanırken sahasında daha başarılı sonuçlar elde etti.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 46 sezondaki başlangıç maçlarında 28 galibiyet, 12 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 24 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı.

Dış sahada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş ile 3. kez

Trabzonspor, Beşiktaş ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım açılış maçında ilk olarak 2001-2002 sezonunda karşı karşıya gelirken İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazandı.

2013-2014 sezonun ilk haftasında yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada bu sefer siyah-beyazlılar, 2-0 galip geldi.

6 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.

Sahasındaki son 4 açılış maçını kazandı

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 4 açılış maçını da kazandı.

Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda sahasında Sivasspor'a hükmen 3-0 mağlup olurken, 2008-2009 sezonunda Ankaraspor'u 2-0, 2015-2016 sezonunda Bursaspor'u 1-0, 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'yı 2-0, 2017-2018 sezonunda da Konyaspor'u 2-1 yenmişti.

İlk hafta maçları

Trabzonspor'un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon    Maç  Sonuç
1974-75 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
1975-76   Galatasaray-Trabzonspor  1-2 
1976-77   Trabzonspor-Göztepe  1-0  
1977-78  Mersin.İ.Y-Trabzonspor  0-0  
1978-79 Boluspor-Trabzonspor  0-0  
1979-80  Trabzonspor-Bursaspor  0-0 
1980-81  Bursaspor-Trabzonspor   1-1  
1981-82   Zonguldakspor-Trabzonspor  0-1 
1982-83   Sarıyer-Trabzonspor  0-1  
1983-84  Trabzonspor-Zonguldakspor  3-1  
1984-85   Sarıyer-Trabzonspor  0-0 
1985-86  Trabzonspor-Bursaspor  3-0 
1986-87   Galatasaray-Trabzonspor  0-1 
1987-88  Trabzonspor-Adana Demirspor  2-0  
1988-89  Trabzonspor-Eskişehirspor  2-0  
1989-90   Trabzonspor-Karşıyaka  1-0  
1990-91 Karşıyaka-Trabzonspor  0-2  
1991-92 Trabzonspor-Samsunspor  4-1  
1992-93 Trabzonspor-Sarıyer   4-0  
1993-94  Trabzonspor-Bursaspor  1-1 
1994-95  Trabzonspor-Altay   3-1  
1995-96  Trabzonspor-Ankaragücü  3-1  
1996-97  Trabzonspor-Altay  1-0  
1997-98 Kocaelispor-Trabzonspor  1-3  
1998-99  Trabzonspor-Gazintepspor  0-1  
1999-00  Adanaspor-Trabzonspor   1-2  
2000-01 Erzurumspor-Trabzonspor   1-3  
2001-02   Beşiktaş-Trabzonspor   1-2  
2002-03   Trabzonspor-Fenerbahçe  0-0  
2003-04   Konyaspor-Trabzonspor   3-3  
2004-05    Kayserispor-Trabzonspor   0-3  
2005-06    Trabzonspor-Kayserispor   2-1  
2006-07  Kayserispor-Trabzonspor   1-0  
2007-08   Trabzonspor-Sivasspor  0-3 (Hükmen)  
2008-09   Trabzonspor-Ankaraspor  2-0  
2009-10  Sivasspor-Trabzonspor   1-2  
2010-11 Ankaragücü-Trabzonspor   0-2   
2011-12 Manisaspor-Trabzonspor   1-1
2012-13  Kardemir K.-Trabzonspor 1-1  
2013-14  Beşiktaş-Trabzonspor  2-0  
2014-15  Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor  0-0  
2015-16 Trabzonspor-Bursaspor  1-0   
2016-17  Trabzonspor-Kasımpaşa 2-0
2017-18 Trabzonspor-Atiker Konyaspor  2-1 
2018-19  Medipol Başakşehir-Trabzonspor  2-0 
2019-20 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-1


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