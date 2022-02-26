Trabzonspor sahasında 355 gündür kaybetmiyor

Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Trabzonspor, sahasında 355 gündür mağlubiyet yaşamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor sahasında 355 gündür kaybetmiyor
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26 Şubat 2022 12:57
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Trabzonspor, sahasında 355 gündür mağlubiyet yaşamadı.

Ligde 66 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 355 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon da 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 20 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

Karadeniz ekibi, bu sezon sahasında mağlubiyet almayan tek takım konumunda da bulunuyor.

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