Trabzonspor sahasında 341 gündür yenilmiyor

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, kendi evinde 341 gündür mağlubiyet yüzü görmüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor sahasında 341 gündür yenilmiyor
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12 Şubat 2022 15:27
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, sahasında 341 gündür mağlubiyet yaşamadı.

Ligde 57 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 341 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

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