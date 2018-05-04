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Trabzonspor, Rusya'da genç avında!

Trabzonspor'da Özkan Sümer başkanlığındaki gözlem ekibi genç ve maliyeti uygun oyuncuları tespit etmek ve Nijerya forması giyen Ogenyi Onazi'nin performansını yakin takibe almak amacıyla 2018 Dünya Kupası'nı yerinde takip edecek.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor, Rusya'da genç avında!
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04 Mayıs 2018 08:01
Trabzonspor scout ekibi, maliyeti düşük genç yetenekleri keşfetmek için 2018 Dünya Kupası'nı yerinde izleyecek

Trabzonspor'da futbol genel koordinatörü Özkan Sümer'in idaresindeki scout ekibinin Rusya'nın ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nı yerinde takip etme noktasında hazırlık yaptığı öğrenildi.

Trabzonsporlu Ogenyi Onazi'nin Nijerya ile Dünya Kupası'nda sergileyeceği performansın da yakından takip edileceği ancak esas amacın, genç ve maliyeti uygun oyuncuları tespit etmek olduğu belirtildi.

KARİYER DEĞİL VERİM ÖNEMLİ

Trabzonspor'un transferlerde çok dikkatli olacaklarını belirten Sümer, "Transferde son derece seçici olmalıyız. Bu seçiciliğe oyuncunun maliyetini de dahil ediyoruz. Türkiye'de oyuncu transferinde öncelik kariyer. Biz kariyer satın almak değil, oyuncunun verimliliğini dikkate alarak onu transfer etmek gibi bir anlayış içinde olacağız. Her şeyden önce ihtiyacımızı iyi tespit edeceğiz ve ihtiyacımızı nasıl oyuncularla gidereceğimiz yönünde bir fikrimiz olacak" dedi.



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