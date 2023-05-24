Trabzonspor, rövanşları alıyor!

Süper Lig'e erken havlu atıp taraftarını üzen Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenip gelecek sezon için umut tazeledi.
Deplasmanda galibiyeti unutan ama iç sahada yüzü gülen bordomavililer, ligin ilk yarısında çok gol yiyerek mağlup olduğu rakiplerinden rövanşı da birer birer aldı.
5-2 yenildiği Antalyaspor'u 2-0, 3-2 mağlup olduğu Adana Demirspor'u 4-1'le geçen Karadeniz ekibi, 4-1 kaybettiği Fatih Karagümrük'ü aynı skorla yendi. Şimdi gözler 37. haftadaki Alanyaspor maçına çevrildi. Trabzonspor sezonun ilk yarısında rakibine 5-0 kaybederek bu sezonki en farklı yenilgisini almıştı.
Deplasmanda galibiyeti unutan ama iç sahada yüzü gülen bordomavililer, ligin ilk yarısında çok gol yiyerek mağlup olduğu rakiplerinden rövanşı da birer birer aldı.
5-2 yenildiği Antalyaspor'u 2-0, 3-2 mağlup olduğu Adana Demirspor'u 4-1'le geçen Karadeniz ekibi, 4-1 kaybettiği Fatih Karagümrük'ü aynı skorla yendi. Şimdi gözler 37. haftadaki Alanyaspor maçına çevrildi. Trabzonspor sezonun ilk yarısında rakibine 5-0 kaybederek bu sezonki en farklı yenilgisini almıştı.