Trabzonspor, rövanşları alıyor!

Trabzonspor'da Antalyaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'ten sonra gözler Alanyaspor maçına çevrildi. Bordo-mavililer, 5-0'la sezonun en farklı mağlubiyetini aldığı rakibini devirirse tüm hesapları kapatmış olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, rövanşları alıyor!
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24 Mayıs 2023 10:24
Süper Lig'e erken havlu atıp taraftarını üzen Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenip gelecek sezon için umut tazeledi.

Deplasmanda galibiyeti unutan ama iç sahada yüzü gülen bordomavililer, ligin ilk yarısında çok gol yiyerek mağlup olduğu rakiplerinden rövanşı da birer birer aldı.

5-2 yenildiği Antalyaspor'u 2-0, 3-2 mağlup olduğu Adana Demirspor'u 4-1'le geçen Karadeniz ekibi, 4-1 kaybettiği Fatih Karagümrük'ü aynı skorla yendi. Şimdi gözler 37. haftadaki Alanyaspor maçına çevrildi. Trabzonspor sezonun ilk yarısında rakibine 5-0 kaybederek bu sezonki en farklı yenilgisini almıştı.

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