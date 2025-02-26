Trabzonspor-Rizespor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor-Rizespor: Muhtemel 11'ler
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26 Şubat 2025 01:39
Son güncelleme 26 Şubat 2025 01:40
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında çarşamba günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Maç A Spor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor Muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Batista Mendy, John Lundstram, Edin Visca, Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov, Simon Banza



Çaykur Rizespor Muhtemel 11: Tarık Çetin, Taha Şahin, Casper Hojer, Ayberk Karapo, Husniddin Alikulov, Dal Varesanovic, Muhamed Buljubasic, David Akintola, Abdülkadir Ömür, Ibrahim Olawoyin, Ali Sowe

4 PUAN İLE İLK SIRADA

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.

 


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