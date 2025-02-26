Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında çarşamba günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Maç A Spor'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor Muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Batista Mendy, John Lundstram, Edin Visca, Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov, Simon Banza
Çaykur Rizespor Muhtemel 11: Tarık Çetin, Taha Şahin, Casper Hojer, Ayberk Karapo, Husniddin Alikulov, Dal Varesanovic, Muhamed Buljubasic, David Akintola, Abdülkadir Ömür, Ibrahim Olawoyin, Ali Sowe
4 PUAN İLE İLK SIRADA
Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor.
Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.
Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Maç A Spor'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor Muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Batista Mendy, John Lundstram, Edin Visca, Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov, Simon Banza
Çaykur Rizespor Muhtemel 11: Tarık Çetin, Taha Şahin, Casper Hojer, Ayberk Karapo, Husniddin Alikulov, Dal Varesanovic, Muhamed Buljubasic, David Akintola, Abdülkadir Ömür, Ibrahim Olawoyin, Ali Sowe
4 PUAN İLE İLK SIRADA
Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor.
Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.
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