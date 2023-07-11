'un uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü forvetiçin menajerine çekilen rest karşılık buldu.oyuncunun Hırvat temsilcisiyle bu hafta içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirecek. 2.5 milyon Euro isteyen'in inadının kırılması bekleniyor.oyuncuyu yıllık 2 milyon Euro ücretle kadrosuna katmak istiyor.Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. İtalya'da Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda forma giydi. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de forma giyiyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını da terletiyor.