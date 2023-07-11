Trabzonspor'un uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü forvet Bruno Petkovic için menajerine çekilen rest karşılık buldu.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Trabzonspor oyuncunun Hırvat temsilcisiyle bu hafta içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirecek. 2.5 milyon Euro isteyen Bruno Petkovic'in inadının kırılması bekleniyor.
Trabzonspor oyuncuyu yıllık 2 milyon Euro ücretle kadrosuna katmak istiyor.
BRUNO PETKOVİC KİMDİR
Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. İtalya'da Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda forma giydi. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de forma giyiyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını da terletiyor.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Trabzonspor oyuncunun Hırvat temsilcisiyle bu hafta içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirecek. 2.5 milyon Euro isteyen Bruno Petkovic'in inadının kırılması bekleniyor.
Trabzonspor oyuncuyu yıllık 2 milyon Euro ücretle kadrosuna katmak istiyor.
BRUNO PETKOVİC KİMDİR
Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. İtalya'da Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda forma giydi. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de forma giyiyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını da terletiyor.